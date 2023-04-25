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Испания
25 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:11
363
0

Барселона отказалась подписывать Фирмино

Бразильский форвард предложил каталонцам подписать с ним контракт, но получил отказ

25 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:11
363
0
Барселона отказалась подписывать Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино предлагал свою кандидатуру «Барселоне», но каталонский клуб отказался от этого варианта.

Ранее стало известно, что 31-летний бразильский футболист решил не продлевать контракт с «Ливерпулем» и покинуть команду по окончании сезона.

В этом сезоне Фирмино провел за мерсисайдцев 33 матча, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

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Барселона Роберто Фирмино
Источник Marca
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