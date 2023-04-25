Барселона отказалась подписывать Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино предлагал свою кандидатуру «Барселоне», но каталонский клуб отказался от этого варианта.

Ранее стало известно, что 31-летний бразильский футболист решил не продлевать контракт с «Ливерпулем» и покинуть команду по окончании сезона.

В этом сезоне Фирмино провел за мерсисайдцев 33 матча, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.