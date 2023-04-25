Испания25 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:11
363
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Барселона отказалась подписывать Фирмино
Бразильский форвард предложил каталонцам подписать с ним контракт, но получил отказ
25 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:11
363
0
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино предлагал свою кандидатуру «Барселоне», но каталонский клуб отказался от этого варианта.
Ранее стало известно, что 31-летний бразильский футболист решил не продлевать контракт с «Ливерпулем» и покинуть команду по окончании сезона.
В этом сезоне Фирмино провел за мерсисайдцев 33 матча, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
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