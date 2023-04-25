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Испания
25 апреля 2023, 09:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

Важные события во всех видах спорта

25 апреля 2023, 09:39 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас

Favbet 2.46 – 3.30 – 3.24

21:45 Астон Вилла – Фулхэм

Favbet 1.87 – 3.90 – 4.44

20:30 Жирона – Реал Мадрид

Favbet 5.50 – 4.54 – 1.63

22:00 Блэкберн – Бернли

Favbet 3.58 – 3.22 – 2.17

ТЕННИС

13:30 Даяна Ястремская – Юлия Грабгер

Favbet 1.37 – 2.96

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Источник Sport.ua
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