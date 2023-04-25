СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля

Во вторник, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас

2.46 – 3.30 – 3.24

21:45 Астон Вилла – Фулхэм

1.87 – 3.90 – 4.44

20:30 Жирона – Реал Мадрид

5.50 – 4.54 – 1.63

22:00 Блэкберн – Бернли

3.58 – 3.22 – 2.17

ТЕННИС

13:30 Даяна Ястремская – Юлия Грабгер

1.37 – 2.96