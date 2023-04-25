Испания25 апреля 2023, 09:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 апреля
Важные события во всех видах спорта
25 апреля 2023, 09:39 |
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Во вторник, 25 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
21:45 Астон Вилла – Фулхэм
20:30 Жирона – Реал Мадрид
22:00 Блэкберн – Бернли
ТЕННИС
13:30 Даяна Ястремская – Юлия Грабгер
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