Испания25 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:42
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АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сократить разрыв с Барселоной в следующих матчах»
Наставник «Реала» – о чемпионской гонке в Ла Лиге
25 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:42
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о турнирной таблице Ла Лиги.
«Отражает ли разрыв в 11 очков реальную разницу между «Реалом» и «Барселоной»? Что касается качества команд, то между нами нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.
Мелкие детали определили этот разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах», - сказал Анчелотти.
После 30 туров Ла Лиги «Барселона» с 76-ю очками возглавляет турнирную таблицу. «Реал» идет вторым, имея в активе 65 очков.
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