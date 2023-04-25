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Испания
25 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:42
320
0

АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сократить разрыв с Барселоной в следующих матчах»

Наставник «Реала» – о чемпионской гонке в Ла Лиге

25 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 25 апреля 2023, 08:42
320
0
АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сократить разрыв с Барселоной в следующих матчах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о турнирной таблице Ла Лиги.

«Отражает ли разрыв в 11 очков реальную разницу между «Реалом» и «Барселоной»? Что касается качества команд, то между нами нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили этот разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах», - сказал Анчелотти.

После 30 туров Ла Лиги «Барселона» с 76-ю очками возглавляет турнирную таблицу. «Реал» идет вторым, имея в активе 65 очков.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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