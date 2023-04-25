АНЧЕЛОТТИ: «Намерены сократить разрыв с Барселоной в следующих матчах»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о турнирной таблице Ла Лиги.

«Отражает ли разрыв в 11 очков реальную разницу между «Реалом» и «Барселоной»? Что касается качества команд, то между нами нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили этот разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах», - сказал Анчелотти.

После 30 туров Ла Лиги «Барселона» с 76-ю очками возглавляет турнирную таблицу. «Реал» идет вторым, имея в активе 65 очков.