ГАСПЕРИНИ: «С Ромой нужно было хорошо играть во всех компонентах»

Главный тренер «Аталанты» из Бергамо Джан Пьеро Гасперини оделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:1).

«Аталанта» никогда не была в плохой физической форме, но чтобы добиться результата против «Ромы», нам, безусловно, нужна отличная игра, и мы к этому были готовы. Каждый матч уникален, нужно играть более 90 минут на наших сильных сторонах. Нам нужно было хорошо играть во всех компонентах, так как «Рома» – сильная команда», – заявил Гасперини.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А, имея 52 очка, занимает 7-е место. «Рома» идет на 5-й позиции с 56 пунктами.