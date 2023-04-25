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  4. ГАСПЕРИНИ: «С Ромой нужно было хорошо играть во всех компонентах»
Италия
25 апреля 2023, 05:06 | Обновлено 25 апреля 2023, 05:10
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0

ГАСПЕРИНИ: «С Ромой нужно было хорошо играть во всех компонентах»

Наставник «Аталанты» – о матче с «Ромой»

25 апреля 2023, 05:06 | Обновлено 25 апреля 2023, 05:10
10
0
ГАСПЕРИНИ: «С Ромой нужно было хорошо играть во всех компонентах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» из Бергамо Джан Пьеро Гасперини оделился мнением о матче 31-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (3:1).

«Аталанта» никогда не была в плохой физической форме, но чтобы добиться результата против «Ромы», нам, безусловно, нужна отличная игра, и мы к этому были готовы. Каждый матч уникален, нужно играть более 90 минут на наших сильных сторонах. Нам нужно было хорошо играть во всех компонентах, так как «Рома» – сильная команда», – заявил Гасперини.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А, имея 52 очка, занимает 7-е место. «Рома» идет на 5-й позиции с 56 пунктами.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник DAZN
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