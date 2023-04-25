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  4. Гави поделился с Хави планами на будущее
Испания
25 апреля 2023, 04:28 | Обновлено 25 апреля 2023, 04:41
67
0

Гави поделился с Хави планами на будущее

Испанский игрок уже определился

25 апреля 2023, 04:28 | Обновлено 25 апреля 2023, 04:41
67
0
Гави поделился с Хави планами на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави намерен остаться в рядах каталонского клуба.

Об этом он якобы уже сообщил главному тренеру команды Хави. В беседе с наставником тинейджер признался, что в стане «блауграны» доволен всем и хочет играть за «Барселону» еще долго. Единственная проблема у Гави, по его словам, заключается в регистрации его контракта с клубом, который рассчитан до 2026 года, испанской лигой.

Напомним, «Барселона» из-за финансовых нюансов пока не смогла заявить Гави как игрока основного состава коллектива.

Гави более восьми лет находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету два гола и шесть ассистов в 40 матчах.

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Источник Sport.es
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