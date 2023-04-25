Во вторник, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Реал».

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Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Жирона» украинского полузащитника Виктора Цыганкова занимает 11-е место, имея 38 очков после 30 матчей. В предыдущем туре каталонская команда проиграла на выезде «Вальядолиду» со счетом 0:1.

Мадридский «Реал», в котором выступает украинский голкипер Андрей Лунин, идет на второй позиции. У него 65 пунктов после 30 игр. В минувшим туре «галактикос» дома обыграли «Сельту» из Виго – 2:0.

Встреча «Жироны» и мадридского «Реала» в первом круге нынешнего сезона завершилась вничью 1:1.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд