Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал. Цыганков и Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Испании
Жирона
25.04.2023 20:30 – 75 4 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 апреля 2023, 20:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:01
3246
0

Жирона – Реал. Цыганков и Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите поединок 25 апреля в 20:30 по Киеву

25 апреля 2023, 20:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:01
3246
0
Жирона – Реал. Цыганков и Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Жирона» украинского полузащитника Виктора Цыганкова занимает 11-е место, имея 38 очков после 30 матчей. В предыдущем туре каталонская команда проиграла на выезде «Вальядолиду» со счетом 0:1.

Мадридский «Реал», в котором выступает украинский голкипер Андрей Лунин, идет на второй позиции. У него 65 пунктов после 30 игр. В минувшим туре «галактикос» дома обыграли «Сельту» из Виго – 2:0.

Встреча «Жироны» и мадридского «Реала» в первом круге нынешнего сезона завершилась вничью 1:1.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
По теме:
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
ВИДЕО. Кастельянос дважды забил Лунину в дебюте матча Жироны с Реалом
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Реал Мадрид Виктор Цыганков Андрей Лунин смотреть онлайн Жирона - Реал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков против Лунина. Украинцы выйдут в основе матча Жирона – Реал
Футбол | 25 апреля 2023, 19:13 7
Цыганков против Лунина. Украинцы выйдут в основе матча Жирона – Реал
Цыганков против Лунина. Украинцы выйдут в основе матча Жирона – Реал

Со старта увидим на поле двух украинцев

Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»
Футбол | 25 апреля 2023, 13:59 16
Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»
Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»

Бывший футболист считает, что у украинца есть дополнительная мотивация

Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
Бокс | 25.04.2023, 02:26
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
Александр УСИК: «Зеленский тренируется каждый день»
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Футбол | 25.04.2023, 05:45
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Футбол | 25.04.2023, 13:20
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
24.04.2023, 16:18 43
Футбол
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 1
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
24.04.2023, 08:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности