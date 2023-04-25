Жирона – Реал. Цыганков и Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите поединок 25 апреля в 20:30 по Киеву
Во вторник, 25 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором отношения выяснят «Жирона» и мадридский «Реал».
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Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Жирона» украинского полузащитника Виктора Цыганкова занимает 11-е место, имея 38 очков после 30 матчей. В предыдущем туре каталонская команда проиграла на выезде «Вальядолиду» со счетом 0:1.
Мадридский «Реал», в котором выступает украинский голкипер Андрей Лунин, идет на второй позиции. У него 65 пунктов после 30 игр. В минувшим туре «галактикос» дома обыграли «Сельту» из Виго – 2:0.
Встреча «Жироны» и мадридского «Реала» в первом круге нынешнего сезона завершилась вничью 1:1.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
L'ONZE! ❤️🤍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/YHeaBFmdwI— Girona FC (@GironaFC) April 25, 2023
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @GironaFC!@UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/079KTVIWQd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2023
События матча
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