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WTA
25 апреля 2023, 02:07 | Обновлено 25 апреля 2023, 02:12
62
0

Известна соперница Ястремской по финалу квалификации турнира в Мадриде

Украинка поборется за место в основной сетке

25 апреля 2023, 02:07 | Обновлено 25 апреля 2023, 02:12
62
0
Известна соперница Ястремской по финалу квалификации турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) после успешного старта в отборе к грунтовому турниру серии WTA 1000 в Мадриде узнала соперницу по решающей встрече за право выхода в основную сетку соревнований.

Во вторник, 25 апреля, украинку ждет встреча с Юлией Грабер из Австрии (№92 WTA). Начало игры – ориентировочно в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом круге квалификации турнира в Мадриде Даяна Ястремская играла с немкой Евой Лис (№132 WTA), которая при счете 5:1 в первом сете отказалась от дальнейшей борьбы.

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Ястремская вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
WTA Мадрид Даяна Ястремская Юлия Грабер
Источник Sport.ua
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