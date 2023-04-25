Известна соперница Ястремской по финалу квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) после успешного старта в отборе к грунтовому турниру серии WTA 1000 в Мадриде узнала соперницу по решающей встрече за право выхода в основную сетку соревнований.

Во вторник, 25 апреля, украинку ждет встреча с Юлией Грабер из Австрии (№92 WTA). Начало игры – ориентировочно в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом круге квалификации турнира в Мадриде Даяна Ястремская играла с немкой Евой Лис (№132 WTA), которая при счете 5:1 в первом сете отказалась от дальнейшей борьбы.