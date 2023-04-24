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Англия
24 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:48
546
0

ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала

Украинский футболист вспомнил Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк

24 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:48
546
0
ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футболист Александр Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков »Арсенала».

Участникам предлагалось жонглировать мячом и называть города. В конкурсе участвовали трое: Роб Холдинг, Гранит Джака и Александр Зинченко.

Украинец справился с заданием лучше всех, вспомнив Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк.

ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала

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видео Александр Зинченко Арсенал Лондон Гранит Джака Роб Холдинг Ялта Симферополь Севастополь Донецк
Источник Sport.ua
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