Украинский футболист Александр Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков »Арсенала».

Участникам предлагалось жонглировать мячом и называть города. В конкурсе участвовали трое: Роб Холдинг, Гранит Джака и Александр Зинченко.

Украинец справился с заданием лучше всех, вспомнив Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк.

ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала