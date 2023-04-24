Англия24 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:48
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ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала
Украинский футболист вспомнил Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк
24 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:48
546
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Украинский футболист Александр Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков »Арсенала».
Участникам предлагалось жонглировать мячом и называть города. В конкурсе участвовали трое: Роб Холдинг, Гранит Джака и Александр Зинченко.
Украинец справился с заданием лучше всех, вспомнив Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк.
ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала
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