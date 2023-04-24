Курьезный гол был забит на турнире MICFootball в матче юношеских команд «Барселоны» U16 и «Кристалл Пэлас» U16 (4:0).

Футболист «Барселоны» U16 получил травму, и на поле был вызван врач для оказания помощи.

В это время игроки «Кристал Пэлас» U16 решили освежиться и пошли к тренерской скамейке попить водички. Каталонская команда воспользовалась этим моментом и забила гол в пустые ворота.

ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол