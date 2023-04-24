Испания24 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:44
1172
2
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
Футболист «Барсы» получил травму, и на поле был вызван врач
24 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 24 апреля 2023, 23:44
1172
2
Курьезный гол был забит на турнире MICFootball в матче юношеских команд «Барселоны» U16 и «Кристалл Пэлас» U16 (4:0).
Футболист «Барселоны» U16 получил травму, и на поле был вызван врач для оказания помощи.
В это время игроки «Кристал Пэлас» U16 решили освежиться и пошли к тренерской скамейке попить водички. Каталонская команда воспользовалась этим моментом и забила гол в пустые ворота.
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
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Комментарии 2
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І як це назвати ? Це не курйозний гол, це команда з гівнецем. “Хороше“ майбутнє підростає в барси.
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