ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
Котов в очередной раз доказал, что россияне – неадекватный народ
Теннисист из россии Павел Котов в очередной раз показал всю сущность жителей страны 404.
В первом раунде квалификации к грунтовом Мастерсу в Мадриде (Испания) Котов встретился с Киммером Коппеянсом.
В третьем сете представитель рф выигрывал со счетом 5:2 и двумя брейками, однако постепенно начал упускать преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Павел без особых эмоций, однако с явной злобой и с соответствующими словами обратился к собственно матери:
«Мам, если ты сейчас не завалишь е****, я дам мячиком в тебя, это понятно?».
К сожалению, матч Котов выиграл, хот Коппеянс имел счет 6:5 на подаче и даже два матчбола. Итог – 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
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Ну знаєш, що твоє дитятко трохи неадекватне і може тебе послати. Знаєш, що його нервує, коли ти йому щось ореш під руку. Ну сиди і мовчи, сам розбереться. Нє, сидять і щось їм оруть весь матч, від чого ті бісяться і посилають їх.