Теннисист из россии Павел Котов в очередной раз показал всю сущность жителей страны 404.

В первом раунде квалификации к грунтовом Мастерсу в Мадриде (Испания) Котов встретился с Киммером Коппеянсом.

В третьем сете представитель рф выигрывал со счетом 5:2 и двумя брейками, однако постепенно начал упускать преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Павел без особых эмоций, однако с явной злобой и с соответствующими словами обратился к собственно матери:

«Мам, если ты сейчас не завалишь е****, я дам мячиком в тебя, это понятно?».

К сожалению, матч Котов выиграл, хот Коппеянс имел счет 6:5 на подаче и даже два матчбола. Итог – 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме