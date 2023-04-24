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24 апреля 2023, 21:59 |
1238
3

ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме

Котов в очередной раз доказал, что россияне – неадекватный народ

24 апреля 2023, 21:59 |
1238
3
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Котов

Теннисист из россии Павел Котов в очередной раз показал всю сущность жителей страны 404.

В первом раунде квалификации к грунтовом Мастерсу в Мадриде (Испания) Котов встретился с Киммером Коппеянсом.

В третьем сете представитель рф выигрывал со счетом 5:2 и двумя брейками, однако постепенно начал упускать преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Павел без особых эмоций, однако с явной злобой и с соответствующими словами обратился к собственно матери:

«Мам, если ты сейчас не завалишь е****, я дам мячиком в тебя, это понятно?».

К сожалению, матч Котов выиграл, хот Коппеянс имел счет 6:5 на подаче и даже два матчбола. Итог – 6:4, 3:6, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме

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видео Павел Котов Киммер Коппеянс ATP Мадрид ненормативная и нецензурная лексика
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Andr88
Удивительно не поведение а почему их везде пускают на соревнования ? Да ещё мам с собой берут.Послушать везде санкции против русских .летать нельзя .страны якобы не пускают.а на самом деле везде русских полно 
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+6
Remark
И это "типа" сливки общества на болотах! А что тогда говорить про их быдло и ватаголовое стадо?
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+1
anacreon
Ще більше дивує, навіщо батьки всіх цих звєрєвих, котовів та інших любителів поматюкатися щось взагалі їм оруть і підказують на корті. Це вже не перша публічно русня посилає батьків, які їм підказують під час матчу.
Ну знаєш, що твоє дитятко трохи неадекватне і може тебе послати. Знаєш, що його нервує, коли ти йому щось ореш під руку. Ну сиди і мовчи, сам розбереться. Нє, сидять і щось їм оруть весь матч, від чого ті бісяться і посилають їх.
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