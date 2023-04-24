Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) опубликовала в своем Instagram фото вместе с Элиной Свитолиной.

Украинки провели тренировку на корте Мадрида. Марта и Элина примут участие на грунтовом турнире серии WTA 1000 в испанской столице.

В первом раунде турнира Элина Свитолина сыграет с Александрой Саснович. Марта Костюк начнет выступления с 1/32 финала. Она встретится с Камилой Осорио, либо с квалифаеркой, с котором колумбийка и сыграет в первом раунде.

ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида