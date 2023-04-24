ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Марта опубликовала фотографию с Элиной у себя в Instagram
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) опубликовала в своем Instagram фото вместе с Элиной Свитолиной.
Украинки провели тренировку на корте Мадрида. Марта и Элина примут участие на грунтовом турнире серии WTA 1000 в испанской столице.
В первом раунде турнира Элина Свитолина сыграет с Александрой Саснович. Марта Костюк начнет выступления с 1/32 финала. Она встретится с Камилой Осорио, либо с квалифаеркой, с котором колумбийка и сыграет в первом раунде.
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Виталия Пономарева была близка к тому, чтобы огорчить фаворита матча
Виталия Дьяченко возмущена недружелюбием поляков