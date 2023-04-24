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WTA
24 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:00
2218
0

ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида

Марта опубликовала фотографию с Элиной у себя в Instagram

24 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:00
2218
0
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) опубликовала в своем Instagram фото вместе с Элиной Свитолиной.

Украинки провели тренировку на корте Мадрида. Марта и Элина примут участие на грунтовом турнире серии WTA 1000 в испанской столице.

В первом раунде турнира Элина Свитолина сыграет с Александрой Саснович. Марта Костюк начнет выступления с 1/32 финала. Она встретится с Камилой Осорио, либо с квалифаеркой, с котором колумбийка и сыграет в первом раунде.

ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида

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фото lifestyle Марта Костюк Элина Свитолина WTA Мадрид
Источник Instagram
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KirTheKing
две третьи ракетки мира: Марта сейчас номер 3 в мире, в категории до 21 лет..
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