Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона

Американская компания «777 Partners» близка к покупке «Эвертона». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Главным конкурентом «777 Partners» в борьбе за право приобрести «Эвертон» является компания «MSP Sports». «777 Partners» вырвались вперед в этой борьбе.

Американская компания также владеет такими клубами как «Дженоа», «Герта» и льежский «Стандард». Английский рынок для «777 Partners» также не новый: они уже владеют контрольным пакетом акций клуба «Лондон Лайонз».