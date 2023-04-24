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Англия
24 апреля 2023, 19:21 |
497
0

Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона

Клуб Виталия Миколенко может сменить владельца

24 апреля 2023, 19:21 |
497
0
Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Американская компания «777 Partners» близка к покупке «Эвертона». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Главным конкурентом «777 Partners» в борьбе за право приобрести «Эвертон» является компания «MSP Sports». «777 Partners» вырвались вперед в этой борьбе.

Американская компания также владеет такими клубами как «Дженоа», «Герта» и льежский «Стандард». Английский рынок для «777 Partners» также не новый: они уже владеют контрольным пакетом акций клуба «Лондон Лайонз».

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777 Partners Эвертон Дженоа Герта Стандард
Источник Tuttomercatoweb
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