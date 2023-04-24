Не сыграет против Цыганкова. Эден Азар получил очередную травму

Вингер «Реала» Эден Азар получил очередную травму во время тренировки команды. По информации испанских СМИ, у 32-летнего бельгийца повреждение щиколотки.

Завтра, 25 апреля «Реал» в 31-м туре Ла Лиги на выезде сыграет против «Жироны» Виктора Цыганкова. Азар исключен из заявки «Реала» на этот матч.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.