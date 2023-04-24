Испания24 апреля 2023, 19:05 |
223
0
Не сыграет против Цыганкова. Эден Азар получил очередную травму
У бельгийского вингера повреждение щиколотки
24 апреля 2023, 19:05 |
223
0
Вингер «Реала» Эден Азар получил очередную травму во время тренировки команды. По информации испанских СМИ, у 32-летнего бельгийца повреждение щиколотки.
Завтра, 25 апреля «Реал» в 31-м туре Ла Лиги на выезде сыграет против «Жироны» Виктора Цыганкова. Азар исключен из заявки «Реала» на этот матч.
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 апреля 2023, 07:20 2
Финалистка турнира в Штутгарте – о том, было ли общение во время рукопожатия
Футбол | 24 апреля 2023, 18:01 8
Команда из Петрово до встречи с футболистами Ротаня не делила очки с соперниками 15 туров подряд
Футбол | 24.04.2023, 01:52
Теннис | 24.04.2023, 08:10
Футбол | 24.04.2023, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2023, 18:56 140
23.04.2023, 08:00
Бокс
Футбол
22.04.2023, 17:54 15
23.04.2023, 09:10 3
Бокс
24.04.2023, 14:58 33