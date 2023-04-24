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24 апреля 2023, 20:36 |
903
5

Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире

Виталия Дьяченко возмущена недружелюбием поляков

24 апреля 2023, 20:36 |
903
5
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталия Дьяченко

Теннисистка из россии Виталия Дьяченко (WTA 32) не смогла попасть на турнир в Ницце (Франция).

Представительница страны 404 опубликовала сториз с возмущенным текстом. Дело в том, что она не смогла вылететь с Каира из-за того, что ее не пустили на самолет польской авиакомпании Lott Airlines. Причина ясна – российский паспорт.

«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире???

Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией Lott Airlines (Польские Авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, так как я обладатель российского паспорта. Правила авиакомпаний – запретить летать русским рейсами Lott Airlines!

У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности.

Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН (Организации Объединенных Наций) в этом письме говорилось, что я его дочь и есть все сопутствующие документы. (Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт) – но похоже и это правило перестало распространятся на меня.

В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Конечно аэропорт покидать мне было еще страшней, будучи девушкой глубокой ночью.

Путешествуя как гражданка россии по Европе, я получила свою последнюю визу всего лишь на 14 дней!

Будучи профессиональным спортсменом она мне необходима каждую неделю для участия в турнирах, и как спортсмен я получаю ее стабильно на 2/3 года. Кроме того, я имею право въехать только в Испанию, поскольку именно она была страной, которая выдавала мне эту визу. Поэтому рейс должен проходить только через Испанию!

А в другие страны, как например где проходит мой турнир (Франция) я не имею права влететь. Так сказал мне человек который отвечает за посадку на рейс Lufthansa Airlines. Уже другая компания, которой я тоже пыталась улетать, мне не продали билет. В реальности же это означает четыре рейса вместо двух, потому что я должна влететь только в Испанию.

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир.. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые «не возят россиян» и ограничений в визовой ситуации. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации.

Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит свое дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?

Я последние 6 месяцев восстанавливаюсь от тяжелой травмы, лечусь, тренируюсь и снова не имею возможности играть после долгого перерыва», – написала Дьяченко в Instagram.

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Виталия Дьяченко российско-украинская война санкции дисквалификация россии
Источник Instagram
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Комментарии 5
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zhevasil
Читаю новость и улыбаюсь)
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+8
nivavn
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+7
Владимир Коновалец
Ну просто бальзам на душу, здоровый и глубокий сон сегодня обеспечен, спасибо поляки, что не пускаете этих любителей карлика-педофила в Европу, их место - у параши...
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+3
Remark
Привыкайте с ки! Надеюсь, Вам в каждом уголке мира будут минимум что делать - это плевать вам в лицо.
А вы как думали? Побомбили мирные дома, убили мирных жителей, изнасиловали женщин и детей!!! Искалечили миллионы жизней! Разлучили семьи (кто на войне, кто беженцем заграницей с авоськой детей на руках). И вы думали после этого вас с хлебом и солью будут встречать?
Ну какие ж вы с ки!!!! У меня просто не хватает злости писать адекватно! Вы сравниваете жизнь из за вас в войне, под каждодневные тревоги и бомбежки с тем, что не пустили в самолёт! 
Тварь просто! Просто тварь конченая!
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+2
Владимир одесский
Запитай у пуйла, а чому так відбувається? Гнати потрібно вас з усіх змагань, в будь якому виді спорту, тому що за все в житті потрібно платити!
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+1
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