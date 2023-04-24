Англия24 апреля 2023, 18:24 |
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Челси может продать Кулибали летом
Защитник может перейти в «Ювентус»
24 апреля 2023, 18:24 |
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«Челси» рассматривает вариант с продажей центрального защитника Калиду Кулибали летом. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс.
Главным претендентом на подписание Кулибали является «Ювентус». Правда, туринский клуб готов предложить «Челси» лишь аренду с правом выкупа или даже сухую аренду. Агент Кулибали хотел привести игрока в Турин еще год назад.
В нынешнем сезоне на счету Кулибали 2 гола и 1 ассист в 31 матче за «Челси» во всех турнирах.
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