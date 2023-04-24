Челси может продать Кулибали летом

«Челси» рассматривает вариант с продажей центрального защитника Калиду Кулибали летом. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс.

Главным претендентом на подписание Кулибали является «Ювентус». Правда, туринский клуб готов предложить «Челси» лишь аренду с правом выкупа или даже сухую аренду. Агент Кулибали хотел привести игрока в Турин еще год назад.

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 2 гола и 1 ассист в 31 матче за «Челси» во всех турнирах.