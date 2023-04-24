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Англия
24 апреля 2023, 18:24 |
140
0

Челси может продать Кулибали летом

Защитник может перейти в «Ювентус»

24 апреля 2023, 18:24 |
140
0
Челси может продать Кулибали летом
ФК Челси. Калиду Кулибали

«Челси» рассматривает вариант с продажей центрального защитника Калиду Кулибали летом. Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс.

Главным претендентом на подписание Кулибали является «Ювентус». Правда, туринский клуб готов предложить «Челси» лишь аренду с правом выкупа или даже сухую аренду. Агент Кулибали хотел привести игрока в Турин еще год назад.

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 2 гола и 1 ассист в 31 матче за «Челси» во всех турнирах.

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Калиду Кулибали Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Twitter
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