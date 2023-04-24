СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

В понедельник, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Аталанта – Рома

2.58 – 3.36 – 3.02

АЗ Алкмар U-19 – Хайдук U-19

1.73 – 4.30 – 4.08

22:00 Лутон – Мидлсбро

2.29 – 3.42 – 3.11

ХОККЕЙ

19:30 Германия U-18 – Словакия U-18

7.50 – 6.20 – 1.24

21:00 Латвия U-18 – Норвегия U-18

1.75 – 4.60 3.24