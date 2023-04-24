Италия24 апреля 2023, 17:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Важные события во всех видах спорта
24 апреля 2023, 17:17 |
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В понедельник, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Аталанта – Рома
АЗ Алкмар U-19 – Хайдук U-19
22:00 Лутон – Мидлсбро
ХОККЕЙ
19:30 Германия U-18 – Словакия U-18
21:00 Латвия U-18 – Норвегия U-18
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