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Италия
24 апреля 2023, 17:17 |
176
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

Важные события во всех видах спорта

24 апреля 2023, 17:17 |
176
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Аталанта – Рома

Favbet 2.58 – 3.36 – 3.02

АЗ Алкмар U-19 – Хайдук U-19

Favbet 1.73 – 4.30 – 4.08

22:00 Лутон – Мидлсбро

Favbet 2.29 – 3.42 – 3.11

ХОККЕЙ

19:30 Германия U-18 – Словакия U-18

Favbet 7.50 – 6.20 – 1.24

21:00 Латвия U-18 – Норвегия U-18

Favbet 1.75 – 4.60 3.24

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Источник Sport.ua
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