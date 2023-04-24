Италия24 апреля 2023, 15:57 |
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Милан нацелился на защитника Манчестер Сити
Кайл Уокер может продолжить карьеру в Италии
24 апреля 2023, 15:57 |
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«Милан» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру. Об этом сообщают английские СМИ.
«Россонери» хотят в следующем сезоне побороться за чемпионство в Серии А, и сейчас ищут усиление состава. Уокер готов покинуть «Манчестер Сити», поскольку потерял место в основе команды.
В нынешнем сезоне на счету Уокера 1 ассист в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 32-летнего защитника сборной Англии рассчитан до лета 2024 года.
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