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  4. Милан нацелился на защитника Манчестер Сити
Италия
24 апреля 2023, 15:57 |
568
0

Милан нацелился на защитника Манчестер Сити

Кайл Уокер может продолжить карьеру в Италии

24 апреля 2023, 15:57 |
568
0
Милан нацелился на защитника Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру. Об этом сообщают английские СМИ.

«Россонери» хотят в следующем сезоне побороться за чемпионство в Серии А, и сейчас ищут усиление состава. Уокер готов покинуть «Манчестер Сити», поскольку потерял место в основе команды.

В нынешнем сезоне на счету Уокера 1 ассист в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт 32-летнего защитника сборной Англии рассчитан до лета 2024 года.

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Кайл Уокер Милан Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник The Telegraph
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