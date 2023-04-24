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  4. АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
Испания
24 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:01
574
1

АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона

Наставник «Реала» – о перспективах украинского вратаря получить игровую практику

24 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:01
574
1
АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин может получить игровое время под конец сезона.

«Мы думаем о ротации, но если у Тибо Куртуа не будет проблем, то он продолжит играть. Андрей Лунин хорошо себя проявил. Я не исключаю, что он сыграет еще несколько игр до конца сезона», - сказал Анчелотти.

Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей.

Ближайший матч «Реал» сыграет 25 апреля против «Жироны», за которую выступает украинский хавбек Виктор Цыганков.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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Alex86 1
В его возрасте играть надо постоянно, а не с барского плеча да мб пару матчей дадут.
Если так сидеть без практики годами, то как выпустят если травма будет у основого и он косякнет разок-другой, то на этом может и закончится все запросто
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