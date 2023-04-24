АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин может получить игровое время под конец сезона.

«Мы думаем о ротации, но если у Тибо Куртуа не будет проблем, то он продолжит играть. Андрей Лунин хорошо себя проявил. Я не исключаю, что он сыграет еще несколько игр до конца сезона», - сказал Анчелотти.

Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей.

Ближайший матч «Реал» сыграет 25 апреля против «Жироны», за которую выступает украинский хавбек Виктор Цыганков.