АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
Наставник «Реала» – о перспективах украинского вратаря получить игровую практику
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин может получить игровое время под конец сезона.
«Мы думаем о ротации, но если у Тибо Куртуа не будет проблем, то он продолжит играть. Андрей Лунин хорошо себя проявил. Я не исключаю, что он сыграет еще несколько игр до конца сезона», - сказал Анчелотти.
Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей.
Ближайший матч «Реал» сыграет 25 апреля против «Жироны», за которую выступает украинский хавбек Виктор Цыганков.
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