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  4. Павелко подтвердил: Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 14:10 |
684
1

Павелко подтвердил: Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024

Команда продолжит бороться за выход на Евро

24 апреля 2023, 14:10 |
684
1
Павелко подтвердил: Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024
УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook заявил о том, что сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024, несмотря на участие в турнире сборной беларуси.

Ранее Министерство молодежи и спорта издало указ, в котором утвердило снятие украинских спортсменов с турниров, где участвуют представители россии и беларуси.

Пост Андрея Павелко

Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

«Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочия которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта».

От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне. Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии.

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сборная Украины по футболу Андрей Павелко Евро-2024
Источник Facebook
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Ну слава Богу, а то мы без этого бородатого патриота и не знали об этом.
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