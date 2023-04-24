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Лига чемпионов
24 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 13:24
592
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, весь Этихад будет заполнен за три часа до игры»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Арсеналом»

24 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 24 апреля 2023, 13:24
592
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Надеюсь, весь Этихад будет заполнен за три часа до игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ с «Арсеналом», в котором может решиться судьба чемпионства.

«В среду нам предстоит финал против команды, которая до сих пор была лучшей в Англии и опережает нас на пять очков.

Даже несмотря на ничьи в последних трех матчах, в важных моментах игры они действуют так, что их трудно остановить. Для нас это очень важный матч. Мы знаем, что победа позволит нам сделать шаг к тому, чтобы наша судьба зависела только от нас самих.

Премьер-лига – это 11 месяцев работы, работы, работы. И мы хотим воспользоваться этой возможностью. Мы не можем сделать это в одиночку. Надеюсь, весь «Этихад» будет заполнен за три часа до игры», - сказал Гвардиола.

Матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 26 апреля.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Reuters
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