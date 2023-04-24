Решающая неделя. Челси готовится определить нового тренера

По информации инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе руководство «Челси» намерено точно определить, кто возглавит команду с нового сезона.

После того, как из числа претендентов исключили Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике, главным претендентом стал экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Переговоры с ним продолжатся на этой неделе.

Тренер «Бернли» Венсан Компани остается среди кандидатов, но клуб сейчас склоняется к варианту с куда более опытным Почеттино.

Наставник в АПЛ работал с «Саугемптоном» и «Тоттенхэмом».