Решающая неделя. Челси готовится определить нового тренера
Скорее всего, им станет Почеттино
По информации инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе руководство «Челси» намерено точно определить, кто возглавит команду с нового сезона.
После того, как из числа претендентов исключили Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике, главным претендентом стал экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Переговоры с ним продолжатся на этой неделе.
Тренер «Бернли» Венсан Компани остается среди кандидатов, но клуб сейчас склоняется к варианту с куда более опытным Почеттино.
Наставник в АПЛ работал с «Саугемптоном» и «Тоттенхэмом».
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