Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решающая неделя. Челси готовится определить нового тренера
Англия
24 апреля 2023, 12:27 |
842
0

Решающая неделя. Челси готовится определить нового тренера

Скорее всего, им станет Почеттино

24 апреля 2023, 12:27 |
842
0
Решающая неделя. Челси готовится определить нового тренера
ФК ПСЖ. Маурисио Почеттино

По информации инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе руководство «Челси» намерено точно определить, кто возглавит команду с нового сезона.

После того, как из числа претендентов исключили Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике, главным претендентом стал экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Переговоры с ним продолжатся на этой неделе.

Тренер «Бернли» Венсан Компани остается среди кандидатов, но клуб сейчас склоняется к варианту с куда более опытным Почеттино.

Наставник в АПЛ работал с «Саугемптоном» и «Тоттенхэмом».

По теме:
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
Два клуба АПЛ нацелились на лидера Милана
Челси Маурисио Почеттино Венсан Компани
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Футбол | 24 апреля 2023, 00:40 0
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку

Медали чемпионата Бельгии разыграют Генк, Сен-Жилуаз, Антверпен и Брюгге

ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона
Футбол | 24 апреля 2023, 10:38 1
ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона
ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона

Пабло Форнальс отличился в матче чемпионата Англии

ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
Хоккей | 23.04.2023, 18:29
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Футбол | 24.04.2023, 12:09
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Брайтон играл лучше и заслужил финал Кубка Англии»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24.04.2023, 07:20
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 7
Футбол
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
23.04.2023, 09:10 3
Хоккей
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 14
Футбол
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 3
Бокс
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
22.04.2023, 18:56 139
Футбол
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности