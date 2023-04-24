ITF24 апреля 2023, 10:15 |
184
3
Стародубцева получила wild card на 60-тысячник ITF в Шарлотсвилле
Юлия во второй раз сыграет на соревнованиях такой категори
24 апреля 2023, 10:15 |
184
3
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№575 WTA) выступит на соревнованиях ITF W60 в американском Шарлотсвилле. 23-летняя уроженка Новой Каховки получила wild card от организаторов в основную сетку.
В первом раунде Стародубцева сыграет против американской теннисисткой Софи Чанг (№273 WTA). Во втором круге победительница встречи сразится с седьмой сеяной Марией Карле из Аргентины (№162 WTA).
Отметим, что в этом году Юлия преодолела квалификацию на 60-тысячнике ITF в Роме, но проиграла в первом раунде основы.
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Стародубцева багато років живе у США, навчається там і при цьому, замість того щоб допомогти Україні, клянчить собі гроші на тенісну кар'єру - створила сторінку на GoFundMe щоб їй дали гроші кататися по турнірах.
Пропоную Sport.ua ігнорувати цю запроданку!