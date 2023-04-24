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  4. Стародубцева получила wild card на 60-тысячник ITF в Шарлотсвилле
ITF
24 апреля 2023, 10:15 |
184
3

Стародубцева получила wild card на 60-тысячник ITF в Шарлотсвилле

Юлия во второй раз сыграет на соревнованиях такой категори

24 апреля 2023, 10:15 |
184
3
Стародубцева получила wild card на 60-тысячник ITF в Шарлотсвилле
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№575 WTA) выступит на соревнованиях ITF W60 в американском Шарлотсвилле. 23-летняя уроженка Новой Каховки получила wild card от организаторов в основную сетку.

В первом раунде Стародубцева сыграет против американской теннисисткой Софи Чанг (№273 WTA). Во втором круге победительница встречи сразится с седьмой сеяной Марией Карле из Аргентины (№162 WTA).

Отметим, что в этом году Юлия преодолела квалификацию на 60-тысячнике ITF в Роме, но проиграла в первом раунде основы.

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Юлия Стародубцева ITF Шарлотсвилл Софи Чанг
Источник ITF
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Комментарии 3
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shannon7
Шановна редакція, а ви не хочете написати, що минулого тижня Стародубцева виграла турнір у США у парі з рашисткою Коновою. Стародубцева з Нової Каховки, її місто окуповане росіянами, а вона не бачить нічого поганого в тому щоб грати пару з представниками країни, яка прямо зараз вбиває, катує і гвалтує її співвітчизників.
Стародубцева багато років живе у США, навчається там і при цьому, замість того щоб допомогти Україні, клянчить собі гроші на тенісну кар'єру - створила сторінку на GoFundMe щоб їй дали гроші кататися по турнірах.
Пропоную Sport.ua ігнорувати цю запроданку!
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