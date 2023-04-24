Стародубцева получила wild card на 60-тысячник ITF в Шарлотсвилле

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№575 WTA) выступит на соревнованиях ITF W60 в американском Шарлотсвилле. 23-летняя уроженка Новой Каховки получила wild card от организаторов в основную сетку.

В первом раунде Стародубцева сыграет против американской теннисисткой Софи Чанг (№273 WTA). Во втором круге победительница встречи сразится с седьмой сеяной Марией Карле из Аргентины (№162 WTA).

Отметим, что в этом году Юлия преодолела квалификацию на 60-тысячнике ITF в Роме, но проиграла в первом раунде основы.