ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью
В прошлый раз Дмитрий отличился 9 апреля 2022 года
Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский отличился в матче чемпионата Греции.
В 4-м туре плей-офф раунда аутсайдеров греческой Суперлиги «Ионикос» Чигринского сумел избежать поражения в матче с «Левадиакосом».
При счете 1:2 Дмитрий забил второй мяч своей команды на 89-й минуте встречи. Это был первый гол украинца за год, в «Ионикосе» он выступает с сентября 2021 года (50 матчей, два гола).
Отметим, что оба клуба являются главными кандидатами на понижение в классе.
Чемпионат Греции, 30 тур
«Левадиакос» – «Ионикос» – 2:2
Голы: Еремеефф, 50, Мехия, 56 – Фадига, 26, Чигринский, 89
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