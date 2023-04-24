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  4. ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью
Греция
24 апреля 2023, 09:50 | Обновлено 24 апреля 2023, 09:52
570
1

ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью

В прошлый раз Дмитрий отличился 9 апреля 2022 года

24 апреля 2023, 09:50 | Обновлено 24 апреля 2023, 09:52
570
1
ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью
ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский отличился в матче чемпионата Греции.

В 4-м туре плей-офф раунда аутсайдеров греческой Суперлиги «Ионикос» Чигринского сумел избежать поражения в матче с «Левадиакосом».

При счете 1:2 Дмитрий забил второй мяч своей команды на 89-й минуте встречи. Это был первый гол украинца за год, в «Ионикосе» он выступает с сентября 2021 года (50 матчей, два гола).

Отметим, что оба клуба являются главными кандидатами на понижение в классе.

Чемпионат Греции, 30 тур

«Левадиакос» – «Ионикос» – 2:2
Голы: Еремеефф, 50, Мехия, 56 – Фадига, 26, Чигринский, 89

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Дмитрий Чигринский Ионикос Левадиакос чемпионат Греции по футболу
Источник Sport.ua
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Респект. Міг кар'єру закінчити ще років 10 тому, а він до сих пір в строю
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