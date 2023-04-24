ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский отличился в матче чемпионата Греции.

В 4-м туре плей-офф раунда аутсайдеров греческой Суперлиги «Ионикос» Чигринского сумел избежать поражения в матче с «Левадиакосом».

При счете 1:2 Дмитрий забил второй мяч своей команды на 89-й минуте встречи. Это был первый гол украинца за год, в «Ионикосе» он выступает с сентября 2021 года (50 матчей, два гола).

Отметим, что оба клуба являются главными кандидатами на понижение в классе.

Чемпионат Греции, 30 тур

«Левадиакос» – «Ионикос» – 2:2

Голы: Еремеефф, 50, Мехия, 56 – Фадига, 26, Чигринский, 89