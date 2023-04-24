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WTA
24 апреля 2023, 08:47 | Обновлено 24 апреля 2023, 08:48
385
0

Даяна Ястремская – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Мадриде

24 апреля 2023, 08:47 | Обновлено 24 апреля 2023, 08:48
385
0
Даяна Ястремская – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде квалификации украинка сразится против Евы Лис из Германии (№134 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Кучова – Бюрель. Ориентировочне время начала матча – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Юлии Грабер (№92 WTA) или Аны Конюх (№164 WTA).

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Ева Лис Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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