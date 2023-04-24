Даяна Ястремская – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Мадриде
24 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом раунде квалификации украинка сразится против Евы Лис из Германии (№134 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Кучова – Бюрель. Ориентировочне время начала матча – 12:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Юлии Грабер (№92 WTA) или Аны Конюх (№164 WTA).
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