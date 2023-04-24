Львов назначил нового руководителя селекционной службы

В руководящем составе футбольного клуба «Львов» произошло пополнение. Руководителем селекционной службы львовского клуба стал Назар Бойко.

На должности руководителя селекционной службы «Львова» специалист будет заниматься поиском перспективных исполнителей и вопросами продвижения клуба на мировом трансферном рынке.

Назар Бойко родился 30 июня 1992 года.