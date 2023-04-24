Украина. Премьер лига24 апреля 2023, 04:14 | Обновлено 24 апреля 2023, 04:39
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Львов назначил нового руководителя селекционной службы
Назар Бойко будет заниматься поиском перспективных исполнителей
24 апреля 2023, 04:14 | Обновлено 24 апреля 2023, 04:39
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В руководящем составе футбольного клуба «Львов» произошло пополнение. Руководителем селекционной службы львовского клуба стал Назар Бойко.
На должности руководителя селекционной службы «Львова» специалист будет заниматься поиском перспективных исполнителей и вопросами продвижения клуба на мировом трансферном рынке.
Назар Бойко родился 30 июня 1992 года.
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Треба з нагоди кардинально склад поміняти, бо щось давно таке робилося )
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