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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 04:14 | Обновлено 24 апреля 2023, 04:39
87
1

Львов назначил нового руководителя селекционной службы

Назар Бойко будет заниматься поиском перспективных исполнителей

24 апреля 2023, 04:14 | Обновлено 24 апреля 2023, 04:39
87
1
Львов назначил нового руководителя селекционной службы
ФК Львов. Назар Бойко

В руководящем составе футбольного клуба «Львов» произошло пополнение. Руководителем селекционной службы львовского клуба стал Назар Бойко.

На должности руководителя селекционной службы «Львова» специалист будет заниматься поиском перспективных исполнителей и вопросами продвижения клуба на мировом трансферном рынке.

Назар Бойко родился 30 июня 1992 года.

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Назар Бойко Львов
Источник ФК Львов
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Jaime_Lannister
Треба з нагоди кардинально склад поміняти, бо щось давно таке робилося )
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