Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 14:58 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:28
14
0

Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд

Матч 22-го тура УПЛ начнется 23 апреля в 15:00

23 апреля 2023, 14:58 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:28
14
0
Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд
ФК Черноморец

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Кривбасс» и «Черноморец».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд

По теме:
Вернидуб потерпел юбилейное фиаско в УПЛ
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Футбол | 23 апреля 2023, 10:28 13
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето

Трабзонспор намерен вернуться к варианту с украинским форвардом

Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Бокс | 22 апреля 2023, 23:35 14
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде

В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере

Прервали неудачные серии. Металлист 1925 победил Львов
Футбол | 23.04.2023, 14:52
Прервали неудачные серии. Металлист 1925 победил Львов
Прервали неудачные серии. Металлист 1925 победил Львов
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
Футбол | 22.04.2023, 22:08
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Футбол | 22.04.2023, 18:56
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
22.04.2023, 08:47 4
Футбол
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
23.04.2023, 06:50 18
Бокс
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Зинченко и Жезус переломили ход борьбы за титул в АПЛ»
21.04.2023, 17:57 8
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 18
Футбол
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности