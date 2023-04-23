В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Кривбасс» и «Черноморец».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд