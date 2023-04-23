Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 14:58 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:28
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Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд
Матч 22-го тура УПЛ начнется 23 апреля в 15:00
23 апреля 2023, 14:58 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:28
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В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Кривбасс» и «Черноморец».
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Кривбасс – Черноморец. Стартовые составы команд
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