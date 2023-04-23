ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге проходит матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняют «Кривбасс» и «Черноморец» из Одессы.

На 41-й минуте в составе одесского коллектива голом отметился Даниил Алефиренко, которому своевременным дальним пасом ассистировал Орест Кузык.

1:0 – при таком счете команды ушли на перерыв.