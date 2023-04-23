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  4. ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:17
522
0

ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед

Одесситы забили гол под занавес первого тайма

23 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:17
522
0
ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
ФК Заря Луганск. Даниил Алефиренко

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге проходит матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняют «Кривбасс» и «Черноморец» из Одессы.

На 41-й минуте в составе одесского коллектива голом отметился Даниил Алефиренко, которому своевременным дальним пасом ассистировал Орест Кузык.

1:0 – при таком счете команды ушли на перерыв.

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Даниил Алефиренко Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Орест Кузык видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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