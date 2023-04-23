Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:17
522
0
ВИДЕО. Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
Одесситы забили гол под занавес первого тайма
23 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:17
522
0
В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге проходит матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняют «Кривбасс» и «Черноморец» из Одессы.
На 41-й минуте в составе одесского коллектива голом отметился Даниил Алефиренко, которому своевременным дальним пасом ассистировал Орест Кузык.
1:0 – при таком счете команды ушли на перерыв.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2023, 16:08 0
«Нерадзурри» впервые за шесть туров взяли три очка в Серии А
Бокс | 23 апреля 2023, 06:50 18
В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный поединок
Футбол | 23.04.2023, 10:28
Футбол | 22.04.2023, 22:08
Хоккей | 22.04.2023, 22:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2023, 17:54 10
23.04.2023, 11:15 6
22.04.2023, 12:35 2
23.04.2023, 04:45 3
22.04.2023, 08:47 4
21.04.2023, 18:12 5
22.04.2023, 09:04 25
23.04.2023, 01:55