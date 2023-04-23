Матч Кривбасс – Черноморец прерван из-за воздушной тревоги

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге в 15:00 по киевскому времени на поле стадиона «Горняк» начался матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Черноморцем».

На 31-й минуте встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

К этому времени счет в матче открыт не был.

Поединок показывает телеканал Setanta Sports+. Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец».