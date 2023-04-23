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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:47
511
0

Матч Кривбасс – Черноморец прерван из-за воздушной тревоги

Команды успели отыграть полчаса

23 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:47
511
0
Матч Кривбасс – Черноморец прерван из-за воздушной тревоги
УПЛ

В воскресенье, 23 апреля, в Кривом Роге в 15:00 по киевскому времени на поле стадиона «Горняк» начался матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Черноморцем».

На 31-й минуте встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

К этому времени счет в матче открыт не был.

Поединок показывает телеканал Setanta Sports+. Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец воздушная тревога
Источник Sport.ua
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