Завацкая не смогла выиграть финальный матч на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) не смогла выиграть титул на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В финале турнира украинка проиграла Саре Цакаревич из Франции (WTA 518).

Санта-Маргерита-ди-Пула. Финал

Катарина Завацкая (Украина, 7) – Сара Цакаревич (Франция) – 2:6, 4:6

Отметим, что после проигрыша первого сета Завацкая вела 2:0 во второй партии, но проиграла пять геймов кряду и уже не смогла отыграться.

Это был первый финал Завацкой в сезоне. Последний раз она выигрывала титул на турнире такого уровня в 2019 году.