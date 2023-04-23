Завацкая не смогла выиграть финальный матч на турнире ITF в Италии
Украинка проиграла матч за титул
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) не смогла выиграть титул на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В финале турнира украинка проиграла Саре Цакаревич из Франции (WTA 518).
Санта-Маргерита-ди-Пула. Финал
Катарина Завацкая (Украина, 7) – Сара Цакаревич (Франция) – 2:6, 4:6
Отметим, что после проигрыша первого сета Завацкая вела 2:0 во второй партии, но проиграла пять геймов кряду и уже не смогла отыграться.
Это был первый финал Завацкой в сезоне. Последний раз она выигрывала титул на турнире такого уровня в 2019 году.
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