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  4. Завацкая не смогла выиграть финальный матч на турнире ITF в Италии
ITF
23 апреля 2023, 15:53 |
614
1

Завацкая не смогла выиграть финальный матч на турнире ITF в Италии

Украинка проиграла матч за титул

23 апреля 2023, 15:53 |
614
1
Завацкая не смогла выиграть финальный матч на турнире ITF в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) не смогла выиграть титул на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В финале турнира украинка проиграла Саре Цакаревич из Франции (WTA 518).

Санта-Маргерита-ди-Пула. Финал
Катарина Завацкая (Украина, 7) – Сара Цакаревич (Франция) – 2:6, 4:6

Отметим, что после проигрыша первого сета Завацкая вела 2:0 во второй партии, но проиграла пять геймов кряду и уже не смогла отыграться.

Это был первый финал Завацкой в сезоне. Последний раз она выигрывала титул на турнире такого уровня в 2019 году.

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Катарина Завацкая ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Сара Цакаревич
Источник Sport.ua
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