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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Барселона заметно прибавила после прихода Хави»
Испания
23 апреля 2023, 15:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:35
146
0

Диего СИМЕОНЕ: «Барселона заметно прибавила после прихода Хави»

Наставник «Атлетико» – о предстоящем матче против каталонцев

23 апреля 2023, 15:19 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:35
146
0
Диего СИМЕОНЕ: «Барселона заметно прибавила после прихода Хави»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 30-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны».

«Мне нравится та «Барселона», которую я вижу. Она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона».

Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим.

Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», - сказал Симеоне.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля. Начало в 17:15 по Киеву.

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Диего Симеоне Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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