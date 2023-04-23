Диего СИМЕОНЕ: «Барселона заметно прибавила после прихода Хави»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 30-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны».

«Мне нравится та «Барселона», которую я вижу. Она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона».

Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим.

Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», - сказал Симеоне.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля. Начало в 17:15 по Киеву.