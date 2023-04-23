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Италия
23 апреля 2023, 14:37 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:43
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ШЕВЧЕНКО: «Не могу дождаться, когда смогу насладиться миланским дерби»

Легенда «Милана» – о противостоянии «россонери» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов

23 апреля 2023, 14:37 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:43
320
0
ШЕВЧЕНКО: «Не могу дождаться, когда смогу насладиться миланским дерби»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий итальянского «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от противостоянии «россонери» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это будет великолепный вечер. Я не могу дождаться, когда смогу насладиться этим как болельщик «Милана», после того, как прожил это как игрок.

Ожидаю от игры большого напряжения, но, прежде всего, страсти. В миланском дерби никогда не бывает ненависти или преувеличения. В дни этих матчей можно было видеть больше шарфов и флагов на улицах, и я думаю, что это на этот раз будет так же», - сказал Шевченко.

Матчи между «Миланом» и «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 10 и 16 мая.

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Андрей Шевченко Милан Интер Милан Лига чемпионов
Источник La Gazzetta dello Sport
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