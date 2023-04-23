Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Барселоне
23 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.
В матче за титул сразятся лидеры посева Карлос Алькарас из Испании и Стефанос Циципас из Греции. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли трижды, грек пока не выигрывал.
Циципас с случае победы вернется в топ-3 мирового рейтинга, сейчас он пятый. Алькарас при любом исходе останется вторым.
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