Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.

В матче за титул сразятся лидеры посева Карлос Алькарас из Испании и Стефанос Циципас из Греции. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли трижды, грек пока не выигрывал.

Циципас с случае победы вернется в топ-3 мирового рейтинга, сейчас он пятый. Алькарас при любом исходе останется вторым.

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