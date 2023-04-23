Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
23 апреля 2023, 14:33 |
175
0

Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Барселоне

23 апреля 2023, 14:33 |
175
0
Карлос Алькарас – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

23 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне.

В матче за титул сразятся лидеры посева Карлос Алькарас из Испании и Стефанос Циципас из Греции. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли трижды, грек пока не выигрывал.

Циципас с случае победы вернется в топ-3 мирового рейтинга, сейчас он пятый. Алькарас при любом исходе останется вторым.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
Определились четвертьфиналисты грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне
смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Снукер | 23 апреля 2023, 11:15 4
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде

Знаменитой Ракете покорился юбилейный 200-й (!) сенчури в Крусибле

Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Бокс | 22 апреля 2023, 23:35 9
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде

В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере

Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Теннис | 22.04.2023, 15:11
Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Олейникова вышла в финал грунтового 15-тысячника ITF в Испании
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Футбол | 22.04.2023, 18:56
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 23.04.2023, 07:15
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
22.04.2023, 22:11 1
Хоккей
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 8
Футбол
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
21.04.2023, 15:32 4
Бокс
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
22.04.2023, 09:04 24
Футбол
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности