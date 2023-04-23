Испания23 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:34
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ХАВИ: «Должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу»
Наставник «Барселоны» – о предстоящем матче против «Атлетико»
23 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:34
62
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Атлетико» накануне их матча в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» – отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы.
Мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Мы должны доказать это всем», - сказал Хави.
Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля. Начало в 17:15 по Киеву.
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