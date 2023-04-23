ХАВИ: «Должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Атлетико» накануне их матча в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» – отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы.

Мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Мы должны доказать это всем», - сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля. Начало в 17:15 по Киеву.