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  4. ХАВИ: «Должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу»
Испания
23 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:34
62
0

ХАВИ: «Должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу»

Наставник «Барселоны» – о предстоящем матче против «Атлетико»

23 апреля 2023, 14:15 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:34
62
0
ХАВИ: «Должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Атлетико» накануне их матча в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» – отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы.

Мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Мы должны доказать это всем», - сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля. Начало в 17:15 по Киеву.

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Хави Барселона - Атлетико Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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