Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте
23 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
В матче за титул полька сразится против второй сеяной Арины Соболенко. Время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли шесть раз, полька выиграла 4 матча.
В прошлом году в финале встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.
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