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WTA
23 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:04
279
2

Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Штутгарте

23 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 23 апреля 2023, 14:04
279
2
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

23 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В матче за титул полька сразится против второй сеяной Арины Соболенко. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли шесть раз, полька выиграла 4 матча.

В прошлом году в финале встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.

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Источник Sport.ua
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