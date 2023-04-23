Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В матче за титул полька сразится против второй сеяной Арины Соболенко. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли шесть раз, полька выиграла 4 матча.

В прошлом году в финале встретились эти же теннисистки, уверенную победу одержала Свёнтек.

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