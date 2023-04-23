ВИДЕО. Бычек открыл счет в матче против Львова

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».

На 26-й минуте встречи форвард гостей Константин Бычек открыл счет.

Для 23-летнего Бычека это второй гол в 19 матчах нынешнего сезона.