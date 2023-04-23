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Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:03
248
0

ВИДЕО. Бычек открыл счет в матче против Львова

«Металлист 1925» вышел вперед в первом тайме

23 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:03
248
0
ВИДЕО. Бычек открыл счет в матче против Львова
Instagram. Константин Бычек

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».

На 26-й минуте встречи форвард гостей Константин Бычек открыл счет.

Для 23-летнего Бычека это второй гол в 19 матчах нынешнего сезона.

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Константин Бычек Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Львов - Металлист 1925 видео
Источник Sport.ua
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