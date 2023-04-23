Украина. Премьер лига23 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:03
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ВИДЕО. Бычек открыл счет в матче против Львова
«Металлист 1925» вышел вперед в первом тайме
23 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:03
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В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Львов» принимает «Металлист 1925».
На 26-й минуте встречи форвард гостей Константин Бычек открыл счет.
Для 23-летнего Бычека это второй гол в 19 матчах нынешнего сезона.
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