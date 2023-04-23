Брайнин и Кравченко выиграли парный турнир ITF на Канарах

Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко завоевали титул в парном разряде на турнире ITF M15 на Канарах.

В финальном поединке Георгий и Александр обыграли лидеров посева испанскую пару Альберто Барросо Кампос/Серхи Перес Контри.

Тельде. Финал

Александр Брайнин / Георгий Кравченко – Альберто Барросо Кампос/Серхи Перес Контри – 7:6(5), 6:7(3), 10-6

Брайнин и Кравченко впервые выиграли титул вместе. До этого у них было по одному выигранному турниру ITF, но с другиии напарниками.