ITF23 апреля 2023, 13:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:39
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Брайнин и Кравченко выиграли парный турнир ITF на Канарах
Георгий и Александр обыграли в финале лидеров посева
23 апреля 2023, 13:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:39
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Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко завоевали титул в парном разряде на турнире ITF M15 на Канарах.
В финальном поединке Георгий и Александр обыграли лидеров посева испанскую пару Альберто Барросо Кампос/Серхи Перес Контри.
Тельде. Финал
Александр Брайнин / Георгий Кравченко – Альберто Барросо Кампос/Серхи Перес Контри – 7:6(5), 6:7(3), 10-6
Брайнин и Кравченко впервые выиграли титул вместе. До этого у них было по одному выигранному турниру ITF, но с другиии напарниками.
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