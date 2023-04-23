Львов – Металлист 1925. Стартовые составы команд

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Металлист 1925».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами:

«Львов»: Рыбка – Кузык, Дитятьев, Игор, Грысьо, Мильченко, Алибеков, Беляев, Свржняк, Богунов, Бугай.

«Металлист 1925»: Сидоренко – Капинус, Курило, Ткачук, Безуглый, Габелок, Дмитренко, Кравченко, Вачиберадзе, Русин, Бычек.