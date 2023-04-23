Катарина Завацкая – Сара Цакаревич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В финале турнира украинка сыграет с Сарой Цакаревич (Франция, WTA 518). Ориентировочное время начало матча – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Для Катарины это первый финал в сезоне 2023.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА