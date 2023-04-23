ITF23 апреля 2023, 11:05 |
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Катарина Завацкая – Сара Цакаревич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Санта-Маргерита-ди-Пула
23 апреля 2023, 11:05 |
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23 апреля украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
В финале турнира украинка сыграет с Сарой Цакаревич (Франция, WTA 518). Ориентировочное время начало матча – 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Для Катарины это первый финал в сезоне 2023.
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