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Англия
23 апреля 2023, 08:29 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:34
156
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

Важные события во всех видах спорта

23 апреля 2023, 08:29 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:34
156
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

В воскресенье, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Кривбасс – Черноморец

Favbet 2.23 – 3.30 – 3.34

16:00 Ньюкасл – Тотттенхэм

Favbet 1.87 – 3.38 – 4.48

17:15 Барселона – Атлетико

Favbet 1.94 – 3.54 – 4.58

18:30 Брайтон – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.43 – 3.72 – 2.98

21:45 Ювентус – Наполи

Favbet 3.00 – 3.24 – 2.68

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Источник Sport.ua
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