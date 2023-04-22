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Испания
22 апреля 2023, 23:08 |
485
1

Не лучшая игра. Цыганков получил оценку за матч Жироны в Ла Лиге

Команда впервые за 5 туров потерпела поражение

22 апреля 2023, 23:08 |
485
1
Не лучшая игра. Цыганков получил оценку за матч Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал WhoScored по итогам поражения «Жироны» 0:1 в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» поставил украинскому хавбеку Виктору Цыганкову 6,2 балла.

Это третья худшая оценка среди тех футболистов, кто вышел в основном составе.

«Жирона» проиграла впервые за пять туров Ла Лиги, а Цыганков четыре последних встречи завершает без результативных действий.

В следующем туре команду ждет «Реал».

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Источник Sport.ua
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