Испания22 апреля 2023, 23:08 |
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Не лучшая игра. Цыганков получил оценку за матч Жироны в Ла Лиге
Команда впервые за 5 туров потерпела поражение
22 апреля 2023, 23:08 |
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Портал WhoScored по итогам поражения «Жироны» 0:1 в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» поставил украинскому хавбеку Виктору Цыганкову 6,2 балла.
Это третья худшая оценка среди тех футболистов, кто вышел в основном составе.
«Жирона» проиграла впервые за пять туров Ла Лиги, а Цыганков четыре последних встречи завершает без результативных действий.
В следующем туре команду ждет «Реал».
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