Не лучшая игра. Цыганков получил оценку за матч Жироны в Ла Лиге

Портал WhoScored по итогам поражения «Жироны» 0:1 в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» поставил украинскому хавбеку Виктору Цыганкову 6,2 балла.

Это третья худшая оценка среди тех футболистов, кто вышел в основном составе.

«Жирона» проиграла впервые за пять туров Ла Лиги, а Цыганков четыре последних встречи завершает без результативных действий.

В следующем туре команду ждет «Реал».