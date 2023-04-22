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Англия
22 апреля 2023, 22:08 |
718
3

На должность тренера Челси появился неожиданный претендент

Команду может возглавить Ангелос Постекоглу

22 апреля 2023, 22:08 |
718
3
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
shakhtar.com. Ангелос Постекоглу

На должность главного тренера «Челси» появился новый и довольно неожиданный претендент. По информации английских СМИ, речь идет о наставнике «Селтика» Ангелосе Постекоглу. При этом главным претендентом на пост главного тренера «Челси» сейчас является Маурисио Почеттино.

57-летний австралиец греческого происхождения работает с «Селтиком» с лета 2021 года, а в нынешнем сезоне близок ко второму подряд чемпионскому титулу в Шотландии.

«Селтик» – лишь второй европейский клуб в тренерской карьере Постекоглу. В 2008 году он работал с «Паначаики», который выступал в третьем дивизионе чемпионата Греции.

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Ангелос Постекоглу Челси Селтик Маурисио Почеттино
Источник The Guardian
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Defen23
Игроки по 100 миллионов, состав из "звёзд", а на должность тренера претендует ноунэйм!  
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fitnes_sports066
Это песня хороша начинаю сначала
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