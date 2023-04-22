На должность тренера Челси появился неожиданный претендент

На должность главного тренера «Челси» появился новый и довольно неожиданный претендент. По информации английских СМИ, речь идет о наставнике «Селтика» Ангелосе Постекоглу. При этом главным претендентом на пост главного тренера «Челси» сейчас является Маурисио Почеттино.

57-летний австралиец греческого происхождения работает с «Селтиком» с лета 2021 года, а в нынешнем сезоне близок ко второму подряд чемпионскому титулу в Шотландии.

«Селтик» – лишь второй европейский клуб в тренерской карьере Постекоглу. В 2008 году он работал с «Паначаики», который выступал в третьем дивизионе чемпионата Греции.