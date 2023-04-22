Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ

«Динамо» и «Шахтер» провели 70-й матч между собой в чемпионатах Украины. 26 раз победа в этих поединках доставалась дончанам, 25 - киевлянам. А еще 19 встреч завершились вничью, в том числе 8, как и ныне, со счетом 1:1. Горняки забили 86 мячей, динамовцы - 84. В рядах «Динамо» наибольшее количество матчей против «Шахтера» сыграл Александр Шовковский - 34.

Аналогичный список гвардейцев горняков возглавляет Дарио Срна, 30 раз выходивший на поле в баталиях с киевлянами. Лучший бомбардир бело-синих в поединках двух грандов украинского футбола Андрей Шевченко - 6 голов, а больше всех мячей у оранжево-черных забили Алекс Тейшейра и Жадсон - по 5. Рекордсмены среди тренеров: у «Динамо» - Валерий Лобановский - 10 матчей, у «Шахтера» - Мирча Луческу - 25, который, к слову, еще в 5 поединках возглавлял киевлян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины: