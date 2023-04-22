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  4. Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 21:37 |
472
0

Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ

Мирча Луческу 30-й раз стал участником украинского классико

22 апреля 2023, 21:37 |
472
0
Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ
УПЛ

«Динамо» и «Шахтер» провели 70-й матч между собой в чемпионатах Украины. 26 раз победа в этих поединках доставалась дончанам, 25 - киевлянам. А еще 19 встреч завершились вничью, в том числе 8, как и ныне, со счетом 1:1. Горняки забили 86 мячей, динамовцы - 84. В рядах «Динамо» наибольшее количество матчей против «Шахтера» сыграл Александр Шовковский - 34.

Аналогичный список гвардейцев горняков возглавляет Дарио Срна, 30 раз выходивший на поле в баталиях с киевлянами. Лучший бомбардир бело-синих в поединках двух грандов украинского футбола Андрей Шевченко - 6 голов, а больше всех мячей у оранжево-черных забили Алекс Тейшейра и Жадсон - по 5. Рекордсмены среди тренеров: у «Динамо» - Валерий Лобановский - 10 матчей, у «Шахтера» - Мирча Луческу - 25, который, к слову, еще в 5 поединках возглавлял киевлян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины:

Матч

Дата

Тренер «Динамо»

Тренер «Шахтера»

Счет

1-й

04.10.1992

Анатолий ПУЗАЧ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

2:0 (д)

10-й

12.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3:1 (д)

20-й

03.06.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Невио СКАЛА

0:2 (г)

30-й

06.11.2006

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:0 (д)

40-й

24.09.2011

Юрий СЕМИН

Мирча ЛУЧЕСКУ

0:0 (д)

50-й

09.09.2016

Сергей РЕБРОВ

Паулу ФОНСЕКА

1:1 (г)

60-й

24.04.2019

Александр ХАЦКЕВИЧ

Паулу ФОНСЕКА

0:0 (д)

70-й

22.04.2023

Мирча ЛУЧЕСКУ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

1:1 (д)
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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига цифры и факты
Источник Sport.ua
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