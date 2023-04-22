Динамо и Шахтер провели 70-й матч между собой в УПЛ
Мирча Луческу 30-й раз стал участником украинского классико
«Динамо» и «Шахтер» провели 70-й матч между собой в чемпионатах Украины. 26 раз победа в этих поединках доставалась дончанам, 25 - киевлянам. А еще 19 встреч завершились вничью, в том числе 8, как и ныне, со счетом 1:1. Горняки забили 86 мячей, динамовцы - 84. В рядах «Динамо» наибольшее количество матчей против «Шахтера» сыграл Александр Шовковский - 34.
Аналогичный список гвардейцев горняков возглавляет Дарио Срна, 30 раз выходивший на поле в баталиях с киевлянами. Лучший бомбардир бело-синих в поединках двух грандов украинского футбола Андрей Шевченко - 6 голов, а больше всех мячей у оранжево-черных забили Алекс Тейшейра и Жадсон - по 5. Рекордсмены среди тренеров: у «Динамо» - Валерий Лобановский - 10 матчей, у «Шахтера» - Мирча Луческу - 25, который, к слову, еще в 5 поединках возглавлял киевлян.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины:
|
Матч
|
Дата
|
Тренер «Динамо»
|
Тренер «Шахтера»
|
Счет
|
1-й
|
04.10.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
2:0 (д)
|
10-й
|
12.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3:1 (д)
|
20-й
|
03.06.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Невио СКАЛА
|
0:2 (г)
|
30-й
|
06.11.2006
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:0 (д)
|
40-й
|
24.09.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
0:0 (д)
|
50-й
|
09.09.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
1:1 (г)
|
60-й
|
24.04.2019
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
0:0 (д)
|
70-й
|
22.04.2023
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
1:1 (д)
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