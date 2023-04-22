Италия22 апреля 2023, 21:14 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:18
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Серия А. Лацио сенсационно проиграл Торино
«Салернитана» разгромила «Сассуоло»
22 апреля 2023, 21:14 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:18
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Состоялись еще два матча в рамках 31-го тура Серии А. «Лацио» после четырех побед подряд проиграл дома «Торино». «Салернитана» неожиданно разгромила «Сассуоло».
Серия А. 31-й тур
«Салернитана» – «Сассуоло» – 3:0
Голы: Пирола 9, Диа 20, Кулибали 65
«Лацио» – «Торино» – 0:1
Гол: Илич 43
Также сегодня «Специя» Виктора Коваленко на выезде сыграет с «Сампдорией». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
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