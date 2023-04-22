Серия А. Лацио сенсационно проиграл Торино

Состоялись еще два матча в рамках 31-го тура Серии А. «Лацио» после четырех побед подряд проиграл дома «Торино». «Салернитана» неожиданно разгромила «Сассуоло».

Серия А. 31-й тур

«Салернитана» – «Сассуоло» – 3:0

Голы: Пирола 9, Диа 20, Кулибали 65

«Лацио» – «Торино» – 0:1

Гол: Илич 43

Также сегодня «Специя» Виктора Коваленко на выезде сыграет с «Сампдорией». Начало матча – в 21:45 по Киеву.