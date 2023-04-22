Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 1:1):

«Это была очень хорошая игра. Обе команды были достаточно сосредоточены. Следует отметить, что сегодня на поле вышло семь игроков, которые являются воспитанниками «Динамо». Они провели этот матч на достаточно хорошем уровне, несмотря на отсутствие опыта, на свой возраст. Это хороший опыт для них, играть против команды «Шахтер».

У «Шахтера» очень хорошая молодежь, которая еще несколько лет назад играла в «Мариуполе». Сейчас они подросли, стали опытными, более мастеровитыми. Сегодня они хорошо проявили себя, так же, как и молодежь «Динамо». Это хорошо, что молодые игроки обеих команд имеют возможность играть на таком уровне.

Как обычно, мы сегодня имели кадровые проблемы. Было дополнительное давление из-за потери очков с «Ингульцом», с «Зарей», с другими командами. В целом я считаю, что 1:1 это не плохой результат для этого матча. Конечно, мы пропустили нежеланный гол, однако мы сделали камбэк, и, если честно, могли добиться другого результата в этом поединке.

У нас также были моменты в этом матче, которые нельзя не отметить. Это касается фолов, которые были против киевского «Динамо». Почему-то арбитр их не увидел. Могу назвать момент против Буяльского, могу назвать момент против Волошина во втором тайме. Были фолы, но арбитр их не увидел. Такие моменты надо было трактовать как фол».