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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 20:48 |
2244
10

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»

Тренер «Динамо» – о ничьей в поединке с «Шахтером»

22 апреля 2023, 20:48 |
2244
10
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Могли добиться другого результата в матче с Шахтером»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 1:1):

«Это была очень хорошая игра. Обе команды были достаточно сосредоточены. Следует отметить, что сегодня на поле вышло семь игроков, которые являются воспитанниками «Динамо». Они провели этот матч на достаточно хорошем уровне, несмотря на отсутствие опыта, на свой возраст. Это хороший опыт для них, играть против команды «Шахтер».

У «Шахтера» очень хорошая молодежь, которая еще несколько лет назад играла в «Мариуполе». Сейчас они подросли, стали опытными, более мастеровитыми. Сегодня они хорошо проявили себя, так же, как и молодежь «Динамо». Это хорошо, что молодые игроки обеих команд имеют возможность играть на таком уровне.

Как обычно, мы сегодня имели кадровые проблемы. Было дополнительное давление из-за потери очков с «Ингульцом», с «Зарей», с другими командами. В целом я считаю, что 1:1 это не плохой результат для этого матча. Конечно, мы пропустили нежеланный гол, однако мы сделали камбэк, и, если честно, могли добиться другого результата в этом поединке.

У нас также были моменты в этом матче, которые нельзя не отметить. Это касается фолов, которые были против киевского «Динамо». Почему-то арбитр их не увидел. Могу назвать момент против Буяльского, могу назвать момент против Волошина во втором тайме. Были фолы, но арбитр их не увидел. Такие моменты надо было трактовать как фол».

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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Комментарии 10
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Old Т
Мои года - моё богатство.)  Надо было добиться большего и потом рассказывать, что могли бы и не добиться.
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+3
Gargantua
у на столько донного Шахтера выиграла бы половина УПЛ, но ДК в таком состоянии, что всего лишь взяло ничью.
Гол забили фактически сами себе. Потом весь матч их возили и забили только со штрафного.
Надеюсь в дальнейшем Днепр, Заря, Александрия и Ворскла покажут чего на самом деле сейчас стоит Шахтер.
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+3
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Burevestnik
не подобається висловлювання людини похилого віку ?
Тоді найдіть і послухайте плач Ра Киць Ка  по окупованому Донецьку і як він вмивав сльози в річці Нева 
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+1
u6464u
Адекватни інтерв`ю цього містера можно перечислить на пальцях однієі руки .
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0
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Calm
«У Шахтаря дуже хороша молодь, яка ще кілька років тому грала в Маріуполі і сьогодні добре проявили себе»…, 
Хто!? Один Бондаренко!?
Дід зовсім не слідкую за футболом… 
Недаремно, що опзж на 4-у місці 
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-3
BUROSTAVOK
Во всем виновато поле,судьи,вар,болейщики,плече Ракицкого,нос сидорчука,и коментатор который написал этот коментарий...
Хотя прогноз канала Бюро Ставок зашол.
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-5
Calm
Ага… програти 
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-8
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