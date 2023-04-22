Самба ДИАЛЛО: «Знаю, что на меня рассчитывают в Динамо»

Вингер Самба Диалло после возвращения в состав «Динамо» пока играет за юношескую команду, однако вингер считает, что у него будут шансы показать себя.

«Я вернулся в команду. Знаю, что на меня тут рассчитывают. Сейчас я играю, чтобы помочь юношеской команде. «Динамо» – отличный клуб, поэтому я решил быть здесь», – сказал Диалло.

В нынешнем сезоне игрок пять раз попадал в заявку на матчи УПЛ, но на поле не выходил.