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  4. Самба ДИАЛЛО: «Знаю, что на меня рассчитывают в Динамо»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 20:22 |
528
0

Самба ДИАЛЛО: «Знаю, что на меня рассчитывают в Динамо»

Игрок надеется на свой шанс

22 апреля 2023, 20:22 |
528
0
Самба ДИАЛЛО: «Знаю, что на меня рассчитывают в Динамо»
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Вингер Самба Диалло после возвращения в состав «Динамо» пока играет за юношескую команду, однако вингер считает, что у него будут шансы показать себя.

«Я вернулся в команду. Знаю, что на меня тут рассчитывают. Сейчас я играю, чтобы помочь юношеской команде. «Динамо» – отличный клуб, поэтому я решил быть здесь», – сказал Диалло.

В нынешнем сезоне игрок пять раз попадал в заявку на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

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Динамо Киев Самба Диалло чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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