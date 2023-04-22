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  4. Глава ФФИ отменил дисквалификацию Лукаку из-за обвинений в расизме
Италия
22 апреля 2023, 19:26 |
359
0

Глава ФФИ отменил дисквалификацию Лукаку из-за обвинений в расизме

Форвард «Интера» сможет сыграть против «Ювентуса»

22 апреля 2023, 19:26 |
359
0
Глава ФФИ отменил дисквалификацию Лукаку из-за обвинений в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» в Турине (ничья 1:1) завершился очень горячо: на последней минуте Ромелу Лукаку сравнял счет с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной фанатов «Ювентуса» своим фирменным жестом: приложив указательный палец к губам, а вторую руку – ко лбу.

Несмотря на то, что Лукаку неоднократно повторял данное празднование в других матчах и турнирах (и ни разу не был наказан), в том числе и за сборную Бельгии, арбитр матча «Ювентус» – «Интер» показал ему за этот жест желтую карточку, которая стала для бельгийца второй и исключала возможность его участия в ответном матче.

По ходу матча и во время празднования Лукаку в его адрес с трибун от фанатов «Ювентуса» посыпались множественные оскорбления расистского характера. Из-за этого «Ювентус» был оштрафован закрытием трибуны ультрас «Старой синьоры» на один матч.

Позавчера, 20 апреля, дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии (ФФИ) удовлетворил апелляцию «Ювентуса» и отменил наказание для клуба. При этом апелляция «Интера» по поводу дисквалификации Лукаку была отклонена.

Такое решение вызвало шквал критики в Италии и за ее пределами: ФФИ обвиняли в расизме, поскольку в итоге наказание понесла лишь жертва расистских оскорблений.

Под давлением общественности ФФИ пересмотрела свое решение. Президент организации Габриэле Гравина воспользовался своими полномочиями и отменил дисквалификацию Лукаку. Таким образом, бельгийский форвард сможет принять участие в ответном матче против «Ювентуса», который пройдет на «Сан-Сиро» в среду, 26 апреля.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Ювентус Кубок Италии по футболу расизм Габриэле Гравина Федерация футбола Италии
Источник La Gazzetta dello Sport
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