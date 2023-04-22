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  4. Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
ATP
22 апреля 2023, 19:06 |
313
0

Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне

Карлос Алькарас будет защищать титул в матxе со Стефаносом Циципасом

22 апреля 2023, 19:06 |
313
0
Два первых сеяных. Известны финалисты турнира АТР 500 в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

22 апреля состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

Первая ракетка мира и действующий чемпион Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Дэна Эванса из Великобритании.

Второй сеяный Стефанос Циципас оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти.

АТР 500 Барселона. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Дэн Эванс [12] – 6:2, 6:2
Стефанос Циципас [2] – Лоренцо Музетти [9] – 6:4, 5:7, 6:3

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ATP Барселона Стефанос Циципас Дэн Эванс Лоренцо Музетти Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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