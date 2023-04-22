Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера

В матче чемпионата Украины между Динамо и Шахтером хозяева сумели сравнять счет и сделали результат 1:1 на 81-й минуте.

Гол в составе киевской команды оформил хавбек Александр Андриевский, который классно пробил со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.

Для Андриевского, который не является основным игроком Динамо, это первый гол в сезоне. Это лишь 13-й матч игра хавбека во всех турнирах сезона.