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  4. Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:15
1285
0

Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера

Исполнил штрафной

22 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:15
1285
0
Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

В матче чемпионата Украины между Динамо и Шахтером хозяева сумели сравнять счет и сделали результат 1:1 на 81-й минуте.

Гол в составе киевской команды оформил хавбек Александр Андриевский, который классно пробил со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.

Для Андриевского, который не является основным игроком Динамо, это первый гол в сезоне. Это лишь 13-й матч игра хавбека во всех турнирах сезона.

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Динамо Киев Динамо - Шахтер Александр Андриевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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