Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:15
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Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера
Исполнил штрафной
22 апреля 2023, 18:45 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:15
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В матче чемпионата Украины между Динамо и Шахтером хозяева сумели сравнять счет и сделали результат 1:1 на 81-й минуте.
Гол в составе киевской команды оформил хавбек Александр Андриевский, который классно пробил со штрафного. Мяч от перекладины залетел в ворота.
Для Андриевского, который не является основным игроком Динамо, это первый гол в сезоне. Это лишь 13-й матч игра хавбека во всех турнирах сезона.
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