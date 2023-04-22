Микель АРТЕТА: «Ничего еще не закончено, у Арсенала битва с Ман Сити»

Несмотря на три ничейных результата кряду, наставник «Арсенала» Микель Артета уверен, что команда еще способна бороться за чемпионство АПЛ с «Манчестер Сити».

«Ничего еще не закончено, впереди еще шесть матчей чемпионата и достаточно очков. Конечно, после этих результатов у нас есть опасения, но их нужно откинуть и готовиться к битве с «Манчестер Сити». Нам нужно побеждать».

«Такое бывает, что команда совершает ошибки или попадает в неудачную серию. Нельзя сказать, что команда испугалась и спряталась. В игре с «Саутгемтоном» они реально хотели отыграться - и сделали это. Теперь все мысли о битве с «Сити», – сказал Артета.