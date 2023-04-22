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  4. Источник: Луческу перенесет операцию, Шовковский будет его заменять
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 18:22 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
1229
1

Источник: Луческу перенесет операцию, Шовковский будет его заменять

Об этом сообщил Игорь Бурбас

22 апреля 2023, 18:22 | Обновлено 22 апреля 2023, 19:17
1229
1
Источник: Луческу перенесет операцию, Шовковский будет его заменять
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в ближайшее время перенесет операцию. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, сроки восстановления Луческу будут довольно продолжительными. На время реабилитации обязанности главного тренера будет выполнять Александр Шовковский.

Игрокам «Динамо» об этом сообщат после завершения матча против «Шахтера». После первого тайма киевляне проигрывают 0:1.

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Мирча Луческу Динамо Киев Игорь Бурбас Александр Шовковский операция болезнь назначение тренера
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Бурбас це не джерело. Це те що зливається в джерела з " мєст нє столь атдальонних ат сєрни і палкінга".
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