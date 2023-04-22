Источник: Луческу перенесет операцию, Шовковский будет его заменять

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в ближайшее время перенесет операцию. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, сроки восстановления Луческу будут довольно продолжительными. На время реабилитации обязанности главного тренера будет выполнять Александр Шовковский.

Игрокам «Динамо» об этом сообщат после завершения матча против «Шахтера». После первого тайма киевляне проигрывают 0:1.